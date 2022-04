Inps, tra febbraio 2022 e aprile 2022 200.000 accessi a servizio PensAMI

21 aprile 2022 a

Roma, 21 apr. (Adnkronos/Labitalia) - È stato realizzato un applicativo per supportare la consulenza sui vari scenari pensionistici sulla base di un set minimo di dati fornito dall'utente. Il servizio 'PensAMi' accompagna l'utente nel percorso di approfondimento della propria situazione previdenziale, attraverso strumenti grafici interattivi utili all'utente per comparare le prestazioni pensionistiche e comprendere benefici e svantaggi delle proprie scelte. Gli accessi al servizio 'PensAMi' tra febbraio 2022 e aprile 2022 sono stati circa 200.000. E' quanto è stato reso noto oggi dall'Inps in occasione della conferenza stampa Inps ‘Inclusione e Innovazione: la trasformazione digitale al servizio delle persone'.