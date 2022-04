Governo: all'odg Cdm dl Pnrr 2 ma anche decreto per election day**

21 aprile 2022 a

a

a

Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Torna il decreto Pnrr 2 sul tavolo del Cdm, per fare spazio alle misure per il reclutamento del personale scolastico. Ma all'odg della riunione, convocata per questo pomeriggio alle 17.30, figura anche il decreto legge "per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022 - si legge nella convocazione - nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto".

All'ordine del giorno c'è inoltre un decreto del presidente del Consiglio recante modifiche al Regolamento di riorganizzazione del ministero della Giustizia.