Elezioni: bozza dl, 38,2 mln per sanificazione seggi

Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Uno stanziamento di poco più di 38,2 milioni per "interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022". Ma anche per garantire il voto nei reparti ospedalieri Covid e al domicilio per chi è in isolamento. E' quanto prevede il dl elezioni oggi atteso sul tavolo del Cdm.

Altri 6,6 milioni saranno destinati per garantire "il rispetto delle specifiche modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo" in chiave anti-Covid.