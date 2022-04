Motomondiale: Dovizioso, 'voci sostituzione? Qui stima reciproca, è giornalismo sfalsato da realtà'

21 aprile 2022 a

a

a

Roma, 21 apr. (Adnkronos) - "Le voci di una mia sostituzione nel team? E' un giornalismo un po' del 2020, basta tirare fuori una opinione perché diventi come una cosa già fatta, ma non dimenticatevi per chi sto correndo, la Yamaha. Ho appena finito un incontro con un project leader, c'è stima reciproca indipendentemente dai risultati del momento, anzi sono loro che a fine gara sono consapevoli di avere difficoltà su certi aspetti e si scusano, sapendo che devono migliorare alcune cose, come io devo adattarmi meglio alla moto. Il giornalismo di oggi è abbastanza sfalsato dalla realtà, ma a me non fa effetto". Lo ha detto Andrea Dovizioso pilota della WithU Yamaha RNF MotoGP Team, in una intervista all'Adnkronos in collegamento da Portimao dove domenica correrà il Gp del Portogallo di MotoGp, sulle voci che si sono rincorse negli ultimi giorni di una sua possibile sostituzione, voci smentite dallo stesso team.