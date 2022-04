Torna nella Regione Marche il Festival Sipario, promosso da BPER Banca in collaborazione con AD Eventi, per una data unica nella cornice d'eccezione del Museo Pontificio Santa Casa di Loreto

21 aprile 2022 a

(Ancona, 21 aprile 2022) - Ancona, 21 aprile 2022 - Domenica 22 maggio 2022 il Festival itinerante Sipario, promosso da BPER Banca in collaborazione con AD Eventi, tonerà nella Regione Marche in un'unica grande data a ingresso gratuito: un percorso immerso nell'arte per un appuntamento alla scoperta delle bellezze del Museo Pontificio Santa Casa di Loreto sulle note di A.Vivaldi, J.S.Bach e A.Scarlatti.

Il Museo Pontificio Santa Casa, situato nel braccio occidentale del Palazzo Apostolico di Loreto, ospita opere di altissimo valore storico-artistico. Tra i manufatti da segnalare vi sono 8 dipinti di Lorenzo Lotto, la serie di 9 arazzi fiamminghi su cartoni di Raffaello, le maioliche di farmacia, i cartoni preparatori di Cesare Maccari per gli affreschi della cupola della Basilica.

Il violino solista di Henry Domenico Durante sarà solista accompagnato dall'Orchestra Sinfonica G. Rossini a seguire ci saranno altri momenti musicali che vedranno protagonisti Ferdinando Vietti al violoncello e Benedetta Iardella al pianoforte .

Il responsabile della Direzione Territoriale Centro Est di BPER Banca, Giuseppe Litta, commenta così l'iniziativa: “Con questo speciale appuntamento a Loreto di Festival Sipario vogliamo rendere omaggio alla musica e all'arte. Nonostante un quadro internazionale molto delicato e complesso, che provoca in tutti noi forti emozioni e preoccupazioni, crediamo che la cultura possa fare da volano per ripartire insieme. Lo facciamo interpretando fino in fondo il significato di Responsabilità sociale di impresa, convinti che sia un nostro dovere restituire alla collettività parte del valore che creiamo, investendo nella cultura e in tutti quegli ambiti che incidono in modo significativo sul benessere delle persone e sullo sviluppo dei territori in cui siamo presenti”.

Entrambi gli eventi saranno a ingresso gratuito, previa prenotazione.

I° turno ingresso ore 17, II° turno ingresso ore 18.

Per informazioni e prenotazioni: www.sipariofestival.it