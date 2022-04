Motomondiale: Dovizioso, 'con Aprilia ottimo rapporto, contento dei loro risultati'

21 aprile 2022 a

a

a

Roma, 21 apr. (Adnkronos) - "Con Aprilia c'è stato e c'è un ottimo rapporto e sono molto contento dei risultati che stanno ottenendo e per la vittoria. Stanno andando forte ma con un pilota come Aleix Espargaro che ha vissuto tutta l'evoluzione dell'Aprilia, come è successo a me in Ducati. Quando conosci bene la moto puoi farla esprime al meglio sotto tutti gli aspetti. Aprilia sta facendo un gran lavoro con il budget che ha, ma Vinales sta faticando, pur essendo un grande pilota, e questa è la conferma che nella MotoGp di oggi conta tantissimo la continuità e il lavoro con il team e il lavorare su certi dettagli. Anche se sei uno che si è giocato i campionati e sali sulla moto è difficile essere subito competitivo quando la differenza di caratteristiche delle moto è tanta". Lo ha detto Andrea Dovizioso pilota della WithU Yamaha RNF MotoGP Team, in una intervista all'Adnkronos in collegamento da Portimao dove domenica correrà il Gp del Portogallo di MotoGp.