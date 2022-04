Motomondiale: Dovizioso, 'difficoltà inizio stagione, lavoriamo su pacchetto e adattamento'

21 aprile 2022 a

a

a

Roma, 21 apr. (Adnkronos) - "Ci sono state difficoltà in questo inizio di stagione, sviluppi sulla moto no, ma margini di adattamento si. Certo si può andare più forte ma continueremo a concentrarci su questo. Poi posso fare un altro tipo di lavoro con Yamaha per sviluppare la moto ma questo è un altro discorso. Spero a breve che cambierà qualcosa per capire le direzioni che consentano di migliorare il pacchetto". Lo ha detto Andrea Dovizioso pilota della WithU Yamaha RNF MotoGP Team, in una intervista all'Adnkronos in collegamento da Portimao dove domenica correrà il Gp del Portogallo di MotoGp. "Mi dispiace molto per questi risultati iniziali, come team e come sponsor WithU ci si aspettava altro, le cose sono andate così per una serie di fattori diversi, ma siamo concentrati per fare meglio", ha aggiunto il pilota forlivese.