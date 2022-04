Vino, Ferreri (Coldiretti): 'Sfida è comunicare Italia primo produttore di valore'

21 aprile 2022 a

Roma, 21 apr. (Adnkronos) - "Comunicare nel mondo il vino italiano vuol dire comunicare storia e territorio. Ed è il grandissimo valore del vino italiano". Così Francesco Ferreri, presidente Coldiretti Sicilia, intervenendo all'evento di lancio di Adnkronos Wine, il nuovo canale di informazione giornalistica sul portale Adnkronos.com, frutto della collaborazione tra l'Agenzia e Vendemmie.com, il magazine online lanciato da Mww Media, società editoriale di Mww Group.

"L'Italia è primo produttore al mondo di vino ma la nostra sfida deve essere comunicare l'Italia come primo produttore di valore del vino nel mondo. - ha sottolineato Ferrari - Se pensiamo che la Francia con una produzione inferiore alla nostra produce un valore molto più ampio, probabilmente abbiamo tanto da lavorare e con un patrimonio come il nostro può essere semplice se utilizziamo canali nuovi di comunicazione che parlano ai consumatori finali, che sono la base di tutto perché muovono il mercato, facendoli diventare i primi ambassador dell'Italia, in Italia e nel mondo".