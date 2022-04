Energia: Franco, 'prezzi alti costituiscono spinta ulteriore verso rinnovabili'**

21 aprile 2022 a

Roma, 21 apr. (Adnkronos) - "L'alto prezzo dell'energia da un lato costituisce una spinta ulteriore verso le rinnovabili. Adesso molti paesi come il nostro cercano di correre più rapidamente nello sviluppo delle rinnovabili anche per raggiungere un maggior quadro di autonomia e di disponibilità di energia". Ad affermarlo, nel corso di una conferenza stampa in occasione delle riunioni del G20 e del Fmi a Washington, è il ministro dell'Economia Daniele Franco.