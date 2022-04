Ucraina: Mulè, 'decreto per invio armi in via definizione, né armi né carrarmati'

21 aprile 2022 a

Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Il decreto per inviare altre armi ucraina? “è in via di definizione, vedrà la luce di qui a poco, ci siamo. Noi non mandiamo né aerei né carri armati”. A dirlo è il sottosegretario alla Difesa e deputato Fi Giorgio Mulè, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1.

Manderemo armi diverse da quanto fatto in passato? “Certamente non mandiamo aerei né carri armati, dal punto di vista militare poco cambia rispetto alla tipologia di quelle già inviate”. Condividete la linea sulle armi decisa dagli U.S.A.? “Se sosteniamo che l'Ucraina è un paese invaso, allora non vedo perché non dare tutto il sostegno possibile a quel popolo per difendersi. E' una reazione adeguata ad un'aggressione ingiustificabile”.