Basket: playoff Nba, Golden State vince a Denver 118-113 e vola sul 3-0 nella serie

Denver, 22 apr. - (Adnkronos) - Golden State vince 118-113 a Denver e si porta in vantaggio per 3-0 nella serie di primo turno playoff della Western Conference. I Nuggets le provano davvero tutte contro l'atipico quintetto Warriors che tocca anche la doppia cifra di vantaggio nel primo tempo, prima di subire il prepotente ritorno in partita dei padroni di casa - trascinati da un sontuoso Nikola Jokic, dai 18 punti e 12 rimbalzi di Aaron Gordon e da un supporting cast non sempre all'altezza. Quando più conta però, Golden State cambia marcia: rubata di Green, sfondamento subito da Curry e 9-2 di parziale negli ultimi tre minuti che chiude la gara e forse anche la serie.

Alla sirena finale sono 18 le triple a bersaglio per Golden State, che lascia Steph Curry in panchina in avvio e si gode un Jordan Poole da 27 punti e con 9/13 al tiro, mentre Klay Thompson ne aggiunge 26 con il suo 6/13 dalla lunga distanza. Sono 27 i punti raccolti anche dal numero 30 Warriors a gara in corso, con tanto di bersaglio in transizione che nel finale taglia le gambe ai Nuggets. E Draymond Green? La sua è la solita prestazione enciclopedica fatta di mille giocate decisive e che il tabellino da 10 assist, 6 punti e 5 rimbalzi racconta soltanto in parte.

L'ultimo ad arrendersi per Denver invece è Nikola Jokic, protagonista con i suoi 37 punti, 18 rimbalzi, 5 assist e 3 recuperi - cifre mai messe a referto da nessuno prima di lui nella storia playoff dei Nuggets. Uno sforzo che lo porta in diversi frangenti della partita ad arrivare al limite per energie spese, provando in ogni modo a incidere anche in difesa a protezione del ferro: non basta, con Denver che ora si ritrova sotto per 3-0 nella serie. Nei 143 precedenti all-time della storia playoff, mai nessuno è riuscito a rimontare in una situazione simile.