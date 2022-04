Calcio: Pelé dimesso dall'ospedale, 'condizioni buone e stabili'

22 aprile 2022 a

a

a

San Paolo, 22 apr. - (Adnkronos) - Pelé è stato dimesso dall'ospedale 'Albert Einstein' di San Paolo dove è stato ricoverato per qualche giorno per sottoporsi agli esami di routine legati alla rimozione del tumore al colon di inizio settembre 2021. Ad annunciare le dimissioni l'ospedale stesso che ha diramato un bollettino medico. "Edson Arantes do Nascimento è stato dimesso dall'Ospedale Albert Einstein. Il paziente è in buone e stabili condizioni cliniche".