Roma, 22 apr. (Adnkronos) - "La vittoria di Marine Le Pen rappresenterebbe la fine dell'integrazione europea, avrebbe un effetto devastante sulla costruzione europea come l'abbiamo concepita fino ad oggi". Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta, intervenendo al convegno 'Verso un'Unione per la difesa', organizzato dalla Rappresentanza del Parlamento europeo in Italia.