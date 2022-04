OSS. EUROBET: Serie A, i tifosi vedono vittoriose le milanesi nello scontro incrociato con le squadre della Capitale. Semifinali Champions, squadre inglesi favorite sulle spagnole

22 aprile 2022 a

(Adnkronos) - Roma, 22 aprile 2022.Cominciano le battute finali del Campionato di Serie A e la trentaquattresima giornata si prospetta a tutti gli effetti determinante in ottica scudetto. Il turno si apre con quattro anticipi del sabato, tra cui il match delle ore 18.00 a San Siro Inter-Roma. I nerazzurri tentano in tutto e per tutto il sorpasso in vetta al Milan, gli uomini di Mourinho cercano conferme per la qualificazione alla prossima Champions League. Secondo i dati raccolti dall'Osservatorio Eurobet (www.eurobet.it) l'86% degli appassionati è convinto che saranno gli uomini di Inzaghi ad uscire vittoriosi. Il pareggio invece raccoglie il 10% delle preferenze. I marcatori più attesi sono i nerazzurri Dzeko e Barella e l'attaccante giallorosso Tammy Abraham. Tra i risultati esatti più quotati troviamo il2-0, il 2-1 e l'1-0.

Il Napoli fa visita all'Empoli domenica alle ore 15.00: al Castellani la squadra campana è alla ricerca dei tre punti contro i toscani, ancora impegnati nella lotta per la salvezza. Il 95% dei tifosi vede i partenopei vincenti. I risultati esatti più giocati restituiscono l'equilibrio dei pronostici con tre vittorie degli uomini di Spalletti: 0-2, 1-3 e lo 0-3. Tra i marcatori più giocati svettano gli azzurri Osimhen, Insigne e Zielinski.

Nell'altra gara sull'asse Roma-Milano, una Lazio alla ricerca di un posto in Europa ospiterà la capolista Milan domenica sera: secondo l'analisi degli esperti dell'Osservatorio Eurobet, il 67% dei tifosi è convinto che saranno i rossoneri ad aggiudicarsi l'incontro, proseguendo la corsa al primo posto. Il 14% auspica un pareggio, mentre la vittoria laziale è data al 19%.Per quanto riguarda i risultati esatti più giocati l'1-2, l'1-1 e lo 0-1 sembrano essere gli esiti più probabili. Tra i marcatori più attesi troviamo i milanisti Leao e Giroud insieme al biancoceleste Immobile.

Lunedì alle ore 20.45 si giocherà l'incontro tra Sassuolo e Juventus presso lo stadio Mapei di Reggio Emilia: gli appassionati pronosticano una vittoria bianconera al91%. Lo juventino Vlahovic risulta uno dei marcatori più quotati insieme al compagno di squadra Morata e all'attaccante neroverde Scamacca. Tra i risultati più giocati spiccano l'1-2, lo 0-2 e lo 0-1.

Il grande calcio europeo torna di scena la settimana prossima con l'andata delle semifinali diChampions League, dove le compagini inglesi saranno padrone di casa. Martedì alle ore 21.00 si giocherà Manchester City-Real Madrid, sfida dall'esito aperto secondo gli appassionati: la vittoria dei Citizensè data infatti al 39%, mentre il 33% vede una vittoria della squadra allenata da Ancelotti; il 28% pensa che il match termini in parità. Tra i risultati più giocati spiccano l'1-1, il2-2 e il 2-1.Mercoledì sera il Liverpool sfida il Villareal. Secondo l'analisi degli esperti dell'Osservatorio Eurobet, il 92% dei tifosi è convinto che saranno gli uomini di Kloppad aggiudicarsi il match. Riguardo i risultati esatti più giocati il 3-1, il 2-0 e il 2-1 sembrano essere gli esiti più probabili.

