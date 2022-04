Calcio: Hamilton, 'Chelsea? Sarebbe un sogno far parte della squadra'

22 aprile 2022 a

Imola, 22 apr. - (Adnkronos) - "Ho un rapporto stretto con Serena Williams, atleta e donna straordinaria. Le ho detto che volevo essere coinvolto e poi anche lei ha voluto unirsi al progetto per il Chelsea. Ci sono stati comunicati gli obiettivi in caso di vittoria dell'asta e ne sono felice. Da ragazzino collezionavo figurine e le scambiavo con dolci e penny per avere le più preziose. Ho fatto anche tanti provini, sarebbe un sogno essere parte integrante di una squadra". Il pilota della Mercedes, nel corso della conferenza stampa piloti in vista del Gp di Imola, conferma il suo interesse per entrare per entrare nel consorzio che vuole rilevare il Chelsea da Roman Abramovich.