Il nuovo sapore della Celiachia: senza glutine ma con gusto

(Roma, 22 aprile 2022) - La ricca gamma di farine senza glutine consente di realizzare un gran numero di ricette della tradizione gastronomica italiana, dai dolci ai salati, dai ripieni agli impasti di benessere

Roma, 22 aprile 2022 - Chi deve rinunciare al glutine per questioni di salute, non è costretto ad astenersi dal consumare cibi gustosi. I celiaci, vincolati dall'obbligo di seguire una dieta assolutamente gluten free, oggi possono mangiare con gusto alimenti stuzzicanti e saporiti, consumando tutta una serie di novità alimentari.

La gamma di prodotti, rigorosamente selezionati e privi di glutine, negli anni si è arricchita di nuove proposte con soluzione fresche, secche e surgelate. Gli alimenti senza glutine si trovano sempre più spesso in vendita negli scaffali dei supermercati, così come negli shop online, grazie alla presenza di siti dedicati, che propongono un ventaglio di offerte a partire dalla farina senza glutine , con cui preparare gustosi manicaretti.

Un'alternativa salutare per pane, pizza, dolci e tante ricette della tradizione da preparare comodamente a casa

Le farine gluten free sono l'ingrediente ideale per soddisfare anche i palati più esigenti di chi soffre di questa patologia permanente, e sceglie di preparare da sé ogni genere di delizia della tradizione gastronomica italiana.

Alternativo ai prodotti tradizionali derivanti dalla macinazione del grano, il pregiato ingrediente bianco è disponibile per i celiaci in numerose varianti, ottenute dalla lavorazione di cereali, tuberi, legumi, amidi e frutta secca.

Dati alla mano sempre più persone soffrono di celiachia, malattia permanente su base infiammatoria dell'intestino tenue, caratterizzata dalla distruzione della mucosa di questo tratto intestinale.

Le farine senza glutine, scopriamo le più popolari facilmente reperibili negli shop online

Fra le soluzioni più popolari della categoria scopriamo prodotti che si adattano perfettamente a un'alimentazione vegetariana, vegana e senza glutine.

Consultando i ricettari messi a disposizione dai siti online scopriamo prelibatezze da preparasi con farina di carote, di zucca, di piselli e di patate, dalla tradizionale farinata di ceci, al gateau di patate, dalla torta Camilla alla serie di vellutate, ripieni, e impasti di benessere.

Facile farsi tentare da idee ricche di gusto, per ricette veloci, preparate con un fantastico ingredienti come la farina di riso, con cui realizzare piatti dolci e salati.

Chi predilige le soluzioni integrali può considerare l'uso della farina di grano saraceno, ideale per portare in tavola polenta taragna, pizzoccheri, pane, plumcake al cioccolato e una fantastica pizza. Disponibile la soluzione integrale anche nel caso si opti per la farina di avena, fonte naturale di proteine e ad alto contenuto di fibre, da provare assolutamente per gustare pancake, biscotti, pane, pizza e focaccia.

Il ventaglio di soluzioni gluten free, laddove si parla di farine, propone anche i gustosi macinati di fagioli, fave e lenticchie per piadine proteiche, vellutate, creme e tortini.

Conosciuta per il gusto deciso e caratteristico, la farina di quinoa è l'ingrediente base per preparare la versione salata dei muffin. I tipici tortini salati, soffici e gustosi, possono essere arricchiti con salsiccia a dadini e porri, e serviti come antipasto.

Sulla tavola non possono mancare le proposte culinarie realizzate con la farina di soia. Chi l'ha provata assicura che è ideale per preparare una squisita pasta fresca, che fa venire l'acquolina in bocca e sprigiona un profumo delizioso, difficile da dimenticare.

