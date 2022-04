Look rinnovato di uno dei supporti più famosi per Apple Watch per il Galaxy Watch

22 aprile 2022 a

SAN DIEGO, April 22, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- elago opera da tempo nel mercato dei supporti. È stata infatti la prima azienda a progettare e creare un supporto in alluminio per il primo iPhone. Nel corso degli anni, i modelli dei supporti di elago si sono ampliati con stili e materiali diversi. Uno dei supporti per Apple Watch più venduti al mondo è il W2 per Apple Watch di elago: un supporto semplice per l'uso quotidiano, realizzato in silicone resistente. Oggi gli utenti di Galaxy Watch possono aggiungere il restyling di W2 ai loro comodini e godersi la semplice raffinatezza che elago fornisce da tempo agli utenti Apple.

Per chi non conosce elago, è un'azienda affermata che opera da San Diego (California) dal 2002. Questa azienda di design crea oggetti utili e belli. I suoi designer sviluppano prodotti che loro stessi amerebbero usare. In questo modo, hanno la certezza che anche i clienti se ne innamoreranno.

Il GW2 è il supporto di ricarica perfetto per integrare il Galaxy Watch. Lo slogan di prodotto di elago è "sempre pronto": pronto per ricaricare il tuo orologio in ogni momento e l'orologio è facilmente accessibile quando lo vuoi rimettere al polso. Il montaggio del cavo di ricarica è semplice e agevole. Il prodotto è dotato di un foro per organizzare i cavi, proteggere il cavo di ricarica e tenere tutto in ordine. Come già accennato, il GW2 è realizzato interamente in silicone, un materiale sempre più diffuso negli ultimi anni per le sue caratteristiche non tossiche e la sua incredibile robustezza: è praticamente indistruttibile e permette di creare prodotti che durano nel tempo. Questo materiale è anche soffice al tatto e resiste ai graffi, per proteggere il tuo orologio e qualsiasi superficie di appoggio. Il GW2 è disponibile in quattro colori: nero, bianco, grigio e rosa sabbia. Il supporto è in vendita su Amazon e su elago.com.Amazon.it: https://amzn.to/36u1I97elago.com: https://bit.ly/3Ml0o7Z

elago è prima di tutto un'azienda di design. Il suo motto è "semplice raffinatezza" perché creiamo prodotti utili e belli. Tutti i design sono completamente sviluppati da noi, per assicurare che il prodotto finito sia attento ai dettagli e funzioni perfettamente.elago è nata a San Diego (California) nel 2002 ed è stata riconosciuta con numerosi premi di design internazionali, tra cui lo Spark Awards e il reddot awards.

