Calcio: Inzaghi, 'Roma in un ottimo momento, per noi è come una finale'

22 aprile 2022 a

a

a

Milano, 22 apr. - (Adnkronos) - "Affrontiamo una delle squadre più forti della Serie A, allenata da un grande tecnico che tutti conosciamo per il suo cammino in Italia e in Europa. Sono in un ottimo momento, in campionato non perdono da gennaio contro la Juventus e perciò servirà grandissima attenzione. Per noi sarà una gara molto importante, una finale". Così l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia del match con la Roma, fondamentale nella corsa scudetto.