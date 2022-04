Flavio Faccin: “Con Hydromed siamo tra le prime aziende al mondo a produrre colloidale puro”

22 aprile 2022 a

(Milano, 22 Aprile 2022) - A Schio l'azienda d'eccellenza italiana fa risuonare il nome del Veneto e del made in Italy tra i Big Pharma

Milano, 22 Aprile 2022 - L'innovazione premia e Hydromed , di Flavio Faccin, ne è la prova.

Azienda leader nella produzione e distribuzione di colloidali puri, si è affermata a livello internazionale per i suoi prodotti innovativi, esenti da sali, nitrati, conservanti, coloranti o altri elementi tipici dei colloidali standard.

Internazionale è anche il team di esperti che lavora, dal 2014, alle ricerche per rendere i prodotti Hydromed unici sul mercato e altamente affidabili.

“Il mercato offre una vasta scelta di colloidali. Non si tratta di composizioni diverse, perché un colloidale è e resta sempre un insieme di particelle minuscole disperse in un fluido. Quella che può variare è il grado di purezza”, spiega Faccin Flavio.

Per capire meglio in cosa risieda la particolarità di questo prodotto, il patron di Hydromed entra nel dettaglio del metodo produttivo:

“Nelle produzioni standard o a basso costo, oltre all'oligoelemento principale vengono generate scorie accessorie che non solo compromettono l'efficacia del principio, ma rischiano di essere dannose per l'organismo. La purezza del colloidale è abbinata a una concentrazione ideale per l'assimilazione umana, dove la dimensione di particella media è 0,58 nanometri.

La combinazione di questi due aspetti influisce in maniera positiva sulla facilità di assunzione, rendendo più efficace il prodotto nel suo insieme.”

Inoltre, occuparsi di tutta la filiera produttiva, dalla creazione alla distribuzione, garantisce all'azienda di immettere sul mercato un prodotto la cui composizione è totalmente controllata.

Oro e argento colloidale: Flavio Faccin ne spiega l'utilizzo

La gamma dei colloidali puri mesi in commercio da Hydromed è stata aggiornata e include una serie di elementi essenziali per l'organismo umano.

Tra i più richiesti del sito web ci sono oro e l'argento, i cui benefici si applicano non solo all'uso umano, ma anche veterinario e vegetale.

Per quanto riguarda l'oro colloidale, la sua efficacia è testata contro problemi di concentrazione e frustrazione, aiutando le facoltà mentali; agisce su ansia, tristezza, depressione e molti degli effetti della menopausa. Infine, aiuta a ridurre i casi di impotenza.

L'argento colloidale, invece, è uno dei migliori e più sicuri antibatterici conosciuti sin dall'antichità. È utile per contrastare 650 fra germi, funghi e virus patogeni, riduce le infiammazioni e favorisce la stimolazione della ricrescita dei tessuti danneggiati agendo sulle naturali difese del corpo.

“Spesso oro e argento vengono assunti allo stesso tempo, poiché agiscono su aspetti diversi ma complementari. Ciò è possibile perché, appunto, non entrano in conflitto tra loro né con altri farmaci, dal momento che l'organismo non sviluppa dipendenza o intolleranza”, chiarisce Faccin Flavio.

Altri prodotti di punta sono ferro, potassio, magnesio, acido ialuronico, collagene, vitamine C e D. Tutti sono disponibili in formulazioni studiate perché l'utente finale ne possa trarre beneficio tramite un'assimilazione rapida ed efficace che varia in concentrazione e grandezza delle particelle a seconda delle singole necessità.

