Bce: Lagarde, 'possibile rialzo dei tassi prima di fine anno'**

Roma, 22 apr. - (Adnkronos) - La decisione finale "dipenderà dai dati" ma "è molto probabile" che entro la fine dell'anno la Bce attuerà il primo rialzo dei tassi, in anticipo rispetto alle previsioni formulate finora. Lo ha annunciato la presidente della Bce, Christine Lagarde in un'intervista alla Cnbc, a margine degli Spring Meetingd di Fmi e Banca Mondiale. A motivare questa accelerazione, naturalmente, l'andamento dell'inflazione che sarà più elevata e per un periodo di tempo più lungo rispetto alle stime precedenti. La Lagarde ha spiegato che "non c'è una data già fissata" per il rialzo dei tassi ma dipenderà dalla valutazione sulle "aspettative di inflazione".