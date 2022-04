Genova: Renzi, 'Bucci civico che ha fatto benissimo, merita nostro supporto'**

22 aprile 2022 a

Roma, 22 apr. (Adnkronos) - "Polemiche per le scelte di IV sui territori. A Genova sosteniamo il sindaco uscente, Marco Bucci, un manager civico che ha fatto benissimo in questi cinque anni, salvando la propria città dall'immobilismo e dall'impasse burocratico non solo dopo il crollo del Ponte. Per noi contano le persone e Bucci, candidato civico, merita il nostro supporto". Così Matteo Renzi nella enews.

"A Roma abbiamo combattuto Gualtieri al primo turno. Ma se il Sindaco propone - finalmente! - il termovalorizzatore contro l'emergenza rifiuti, noi siamo con lui. Se Gualtieri ci chiede i voti per eleggere Virginia Raggi alla presidenza della commissione Expo e Grandi Eventi, noi diciamo no, perché siamo un'opposizione seria. Se Gualtieri ci chiede i voti per il termovalorizzatore noi diciamo di sì senza incertezze".