Pd: Marcucci, 'alzare asticella con 5 stelle, alleati con chi sta con Macron senza ambiguità'

23 aprile 2022 a

a

a

Roma, 23 apr. (Adnkronos) - “La valutazione del Pd con i 5 stelle deve essere seria ed approfondita, però l'asticella deve essere piazzata ad una certa altezza. Sono impossibili alleanze con chi non è europeista e non è atlantista. In Francia si sta dalla parte di Macron senza ambiguità. Quanto alla legge elettorale, bisogna fare di tutto per cambiarla in senso proporzionale, ma anche in questo caso mi ripeto, lo dico da due anni”. Lo scrive il senatore Pd Andrea Marcucci in un passaggio di una lettera al direttore de 'Il Foglio, Claudio Cerasa.