Roma: cercano di passare inosservati tra la folla per fare bagno in Fontana Trevi, sanzionati

Roma, 23 apr. (Adnkronos) - Le pattuglie del I Gruppo Trevi della Polizia Locale di Roma Capitale hanno bloccato, ieri pomeriggio, due turisti che stavano per fare il bagno nella Fontana di Trevi. I due uomini, entrambi trentenni di nazionalità olandese, hanno provato a passare inosservati tra la moltitudine di persone che in quel momento era presente intorno la fontana monumentale, ma gli agenti, in servizio di controlli nell'area, li hanno avvistati e fatti uscire dalla vasca. Al termine delle procedure di identificazione sono stati sanzionati secondo quanto previsto dal regolamento di polizia urbana per un totale di oltre 1000 euro.