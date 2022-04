Covisian: Figuccia (Prima l'Italia), 'riattivare tavolo al Mise'

23 aprile 2022 a

a

a

Palermo, 23 apr. (Adnkronos) - "I lavoratori di Almaviva e Covisian hanno tutto il diritto di proseguire il rapporto contrattuale come operatori call center nella commessa della compagnia aerea Ita. Quando c'è di mezzo lo Stato, che è socio al 100 per cento della nuova compagnia di bandiera, non sono tollerabili azioni che mettono a rischio il futuro lavorativo di 500 persone. Per queste ragioni occorre che presso il Mise si riattivi il tavolo tecnico per scongiurare il licenziamento degli operatori call center di Almaviva e Covisian. Investirò il parlamento regionale affinché impegni il governo Musumeci a convocare le parti per definire la vertenza senza sacrificare i lavoratori che hanno tutto il diritto di non interrompere le loro prestazioni". Così Vincenzo Figuccia, deputato di Prima l'Italia all'Ars.