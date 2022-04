Ucraina: Fico, 'diritti aggrediti e aggressori mai su stesso piano'

23 aprile 2022 a

Bari, 23 apr. (Adnkronos) - "L'Anpi è un grandissimo patrimonio del nostro Paese, pieno di circoli e di dibattiti, quindi ribadisco la posizione che credo sia giusta, che non si può mai neanche per un solo momento mettere sullo stesso piano, ma questo vale in generale non per l'Anpi, i diritti di chi è stato aggredito e di chi ha aggredito". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, rispondendo a Bari, alla domanda di un giornalista che gli chiedeva i motivi di tante discussioni sulla posizione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia sulla questione della pace e della guerra, anche in relazione a conflitti recenti come in Iraq e in Afghanistan, e sull'invio di armi a sostegno del popolo ucraino.

"A volte io credo - ha aggiunto - che sia anche un po' fuorviante chiamare, questa guerra, ‘guerra', perché in effetti la guerra è fatta tra due parti, invece qui c'è un'aggressione in piena regola".