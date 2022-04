25 aprile: Speranza, 'saremo a corteo Anpi a Milano'

23 aprile 2022 a

Roma, 23 apr. (Adnkronos) - "Fatemi partire dai fondamentali. È la prima cosa che voglio dire: dopodomani saremo a Milano alla grande manifestazione del 25 Aprile al fianco dell'Associazione Nazionale dei Partigiani Italiani". Così Roberto Speranza al congresso di Articolo Uno.

"Il valore supremo dell'antifascismo va coltivato ogni giorno. Non dobbiamo mai dimenticare il sacrificio di tanti che hanno dato la vita, negli anni della Resistenza, per la nostra libertà e la nostra democrazia. La Costituzione ha il suo fondamento morale in quella battaglia straordinaria che ha cambiato la storia dell'Italia. Per questo, tutti in piazza a Milano il 25 Aprile".