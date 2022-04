L.elettorale: Speranza, 'proporzionale per forze strutturate e radicate'

23 aprile 2022 a

Roma, 23 apr. (Adnkronos) - "Occorre ricostruire grandi partiti popolari portatori di una chiara e definita visione della società. Noi dobbiamo avere questa ambizione nel nostro campo. Servono forze strutturate e radicate, connesse al Paese attraverso reti di prossimità e non solo attraverso social e televisioni". Così Roberto Speranza al congresso di Articolo Uno.

"Non sarà facile. Ma è l'unica strada possibile se vogliamo evitare la definitiva destrutturazione del nostro sistema democratico. Per me la legge elettorale proporzionale ha prima di tutto questo significato. Tornare alla democrazia dei partiti e chiudere definitivamente la stagione dell'antipolitica".