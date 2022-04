Art.1: Fregolent (Iv), 'noi riformisti, è Fornaro che deve scegliere'

23 aprile 2022 a

Roma, 23 apr. (Adnkronos) - "Ha ragione Fornaro quando dice che Renzi e Italia viva hanno già scelto da che parte stare: noi stiamo con i riformisti. Chi deve sciogliere ogni ambiguità e chiarire da che parte sta è proprio Fornaro. Per Articolo Uno è ancora Conte il leader a cui guardare? Quello che non sceglie tra l'europeismo di Macron e il populismo sovranista di Le Pen, quello che coinvolge i Servizi segreti per screditare Matteo Renzi? La posizione di Italia Viva è chiara ed è ben ancorata al riformismo italiano ed europeo”. Lo afferma la deputata di Italia viva Silvia Fregolent, componente della presidenza del Gruppo alla Camera.