Fisco: Tajani, 'Governo non è Pd-M5S, Forza Italia difende tasche italiani'

23 aprile 2022

Napoli, 23 apr. (Adnkronos) - "Noi insistiamo perché, nel testo fiscale che si sta discutendo in Parlamento, non ci siano nuove tasse sulla casa e non ci siano altri aumenti di pressione discale per quanto riguarda i proventi che vengono dai titoli di Stato e dagli affitti. Stiamo trattando con il Governo ma certamente non possiamo recedere, ricordando che questo non è un Governo Pd-M5S ma è un Governo di unità nazionale dove Forza Italia intende difendere le tasche degli italiani". Lo ha detto il vicepresidente di Forza Italia e coordinatore nazionale del partito Antonio Tajani, questa mattina a Napoli per presentare in conferenza stampa la convention del 20 e 21 maggio alla quale parteciperà Silvio Berlusconi. "Il Governo non deve mettere e non metterà le mani nelle tasche dei cittadini - ha aggiunto Tajani - e anche sulla riforma del catasto continueremo a difendere una posizione che deve impedire un aumento della pressione fiscale sulla casa".