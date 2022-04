Pd: Letta ad Art.1, 'creare forza competitiva o vince la destra'

23 aprile 2022 a

Roma, 23 apr. (Adnkronos) - "Il voto dell'anno prossimo penso che sarà fra destra e sinistra, e sarà diverso da quello francese perché in Italia c'è una destra italiana che non è cambiata da dieci anni. I cambiamenti sono avvenuti dalla nostra parte. Il progetto politico per il 2022 non è quello del 2013". Così Enrico Letta al congresso di Articolo 1.

"La sfida è costruire una capacità vera di essere competitivi con una destra che altrimenti vincerà. Ma abbiamo capito che serve un lavoro che tiene insieme ed evita i personalismi, che tenta di unire e non dividere".