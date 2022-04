23 aprile 2022 a

Imola, 23 apr. - (Adnkronos) - Seconda e ultima sessione di libere del Gp dell'Emilia-Romagna a Imola. Davanti a tutti la Mercedes di George Russell in 1'19"457, alle sue spalle Sergio Perez (1'19"538) su una Red Bull che appare in palla e costante. Terza la Ferrari di Charles Leclerc (1'19"740). Sesto e settimo tempo rispettivamente per l'altra Rossa di Carlos Sainz (1'20"258) e per Max Verstappen (1'20"371) su Red Bull.