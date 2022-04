23 aprile 2022 a

Roma, 23 apr. (Adnkronos) - "Penso che per vincere si debba costruire una coalizione in grado di mettere insieme culture politiche, organizzare questo campo è la nostra fatica, ma l'organizzazione di questo campo passa dalla fatica di far vivere questa proposta nei conflitti di questo Paese, che tutti insieme dobbiamo sapere interpretare". Così il leader di Si, Nicola Fratoianni, al congresso di Articolo Uno a Roma.