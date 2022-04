23 aprile 2022 a

Portimao, 23 apr. - (Adnkronos) - Deniz Oncu conquista la pole position del Gp del Portogallo. Sul circuito di Portimao in Algarve il turco, in sella alla Ktm, gira in 2'03"955 precedendo di soli 17 millesimi l'indonesiano della Honda Mario Aji. A chiudere la prima fila il francese della Honda Lorenzo Fellon. Il migliore dei piloti italiani è Riccardo Rossi (Honda) settimo.