Meteo: Lombardia, nuvole e pioggia fino a martedì, minime in calo

Milano, 23 apr. (Adnkronos) - Tra oggi e domani precipitazioni e temporali diffusi sulla Lombardia, con marcato rinforzo del vento da sud. Più stabile tra domenica sera e lunedì, ma il transito di un altro nucleo freddo sull'arco Alpino accentuerà nuovamente l'instabilità sulla regione da lunedì pomeriggio e per martedì. Da mercoledì invece tempo meno variabile. Lo rende noto l'Arpa Lombardia nel suo bollettino meteo.

Domani cielo più nuvoloso sui settori Alpini, irregolarmente nuvoloso su Pianura e Appennino. Maggiori schiarite verso sera. Precipitazioni diffuse ma sotto forma di rovesci o temporali, alla notte più probabili sui Alpi e Prealpi, nelle ore centrali in pianura, in esaurimento in serata. Limite neve su Alpi e Prealpi a 1300-1500 metri circa, in risalita nella giornata. Temperature in calo. In pianura minime tra 9 e 11 gradi, massime tra 15 e 17 gradi. Venti: tra moderati e forti di direzione variabile, prevalentemente dai quadranti meridionali. In attenuazione e tendenti a ruotare da nord in serata.

Lunedì 25 aprile cielo poco o irregolarmente nuvoloso, in particolare dal pomeriggio. Dalle ore centrali rovesci sparsi, possibili ovunque, più insistenti sui rilievi al pomeriggio e sulla pianura in serata. Neve oltre 1900 metri. Temperature minime in lieve calo, massime in lieve aumento. Venti: in generale deboli di direzione variabile, con qualche rinforzo da sud al pomeriggio su Prealpi e Appennino.