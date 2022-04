Art.1: Oddati, 'bene Letta, ricostruire ragioni sinistra forte e popolare'

23 aprile 2022 a

Roma, 23 apr. (Adnkronos) - "Condivido molto le parole di Letta al congresso di Articolo 1. Anche dall'esperienza comune delle agorà democratiche è venuta una forte spinta a ricostruire sui temi concreti e nel Paese le ragioni di una sinistra forte, popolare, di prossimità. Insieme dobbiamo dare vita ad un'alleanza progressista per l'Italia". Così il coordinatore delle Agorà democratiche Nicola Oddati.

"Molto bene anche le parole nette sull'archiviazione definitiva di quell'isolamento autolesionista che ci ha portata alla sconfitta grave del 2018, prosegue Oddati. In questi anni prima con Zingaretti e ora con Letta il Pd è diventato baricentro e leader nella costruzione di questo processo. Non ha mai rinunciato, e non deve farlo, alla propria identità ma ha saputo guardare con intelligenza oltre se stesso e costruire il terreno di un'alleanza. Si alleano forze diverse, ognuna con la sua storia e la sua specificità. Ma chi oggi, anche nel Pd, torna a invitare il Pd alla solitudine, non ha imparato la lezione di quella sonora sconfitta", conclude Oddati.