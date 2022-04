Lavoro: Orlando, 'accordo per aumento salari e rinnovo contratti'

23 aprile 2022 a

Roma, 23 apr. (Adnkronos) - “Bisogna lavorare per un accordo che, a fronte di un'esigenza indiscutibile di aiutare le imprese a far fronte all'aumento del costo dell'energia e delle materie prime, impegni le parti sociali a garantire un aumento salariale, a partire dal rinnovo dei contratti ancora aperti”. Così il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, a margine del congresso Articolo Uno in corso oggi a Roma.