F1: Gp Imola, Verstappen vince la gara sprint davanti a Leclerc e Perez

Imola, 23 apr. - (Adnkronos) - Max Verstappen vince la gara sprint a Imola dopo un bel duello con Charles Leclerc e partirà davanti a tutti domani nel Gp dell'Emilia-Romagna. L'olandese della Red Bull, superato al via dal monegasco della Ferrari, compie il sorpasso decisivo a due giri dalla fine. A completare il podio la Red Bull del messicano Sergio Perez. Quarto posto per la seconda Rossa, quella dello spagnolo Carlos Sainz che rimonta sei posizioni dal 10° posto di partenza. Alle sue spalle le McLaren del britannico Lando Norris e dell'australiano Daniel Ricciardo. Leclerc guida il mondiale con 78 punti, 40 in più di Sainz.