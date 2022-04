F1: Leclerc, 'la gara principale è domani e dobbiamo farci trovare pronti'

23 aprile 2022 a

a

a

Imola, 23 apr. - (Adnkronos) - “Partiremo dalla prima fila. Abbiamo faticato con le gomme, dobbiamo analizzare tutto per domani, sarà la gara principale e dobbiamo fare in modo di essere pronti. Il passo fino a quel momento era buono. Poi abbiamo avuto graining all'anteriore sinistra e abbiamo perso la posizione alla fine. Dobbiamo lavorare duro per ritornare avanti domani". Lo dice Charles Leclerc a caldo dopo il 2° posto nella gara sprint a Imola. "In Italia abbiamo un sostegno pazzesco, è bellissimo. Speriamo che domani sia un'altra storia. Grazie mille a tutti ragazzi”, conclude il pilota monegasco della Ferrari rivolgendosi al numeroso pubblico del circuito del 'Santerno'.