Ucraina: attacco missilistico ad Odessa, tra le vittime ci sarebbe un bimbo di tre mesi**

Roma, 23 apr.(Adnkronos) - A seguito dell'attacco missilistico ad Odessa, 5 persone sarebbero morte e 18 sarebbero rimaste ferite. Lo riferisce l'agenzia informativa Nivekta, che cita le parole del capo dell'Op Andrei Ermak. Secondo Ermak, "questo non è ancora il numero esatto delle vittime, probabilmente se ne aggiungeranno delle altre".

Secondo il servizio di emergenza ucraino il numero dei morti sarebbe sei in seguito all'incendio scoppiato in un edificio residenziale in seguito ai bombardamenti delle forze russe. Due persone sarebbero state salvate dalle macerie mentre 86 sarebbero state evacuate. L'incendio nell'edificio di sedici piani è stato spento dai soccorsi.