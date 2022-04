Incidenti: coinvolto uno scooter su una strada in provincia di Arezzo, un ferito grave**

24 aprile 2022 a

Arezzo, 24 apr. - (Adnkronos) - Un uomo di 34 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa a San Giovanni Valdarno, in provincia di Arezzo. L'uomo è stato trovato, inconsciente, a una decina di metri dal proprio uno scooter. Sono intervenute un'auto medica e l'ambulanza che ha trasportato il ferito in codice rosso all'ospedale Le Scotte di Siena. La dinamica dell'incidente, ancora sconosciuta, è al vaglio dei Carabinieri.