Ucraina: sindaco Kiev, 'nella luminosa festa di Pasqua crediamo in vittoria vita su morte'

24 aprile 2022 a

a

a

Roma, 24 apr. (Adnkronos) - "Kiev è antica e moderna, il cuore dell'Ucraina è creato dal bene. Ed è sempre stato sotto la protezione delle forze della luce. Il bene sconfiggerà ancora il male spietato che è arrivato in Ucraina. Nella luminosa festa di Pasqua, crediamo nella vittoria della vita sulla morte. L'Ucraina vincerà e vivrà libera. In questo giorno inviamo supporto a tutti gli ucraini che soffrono per la guerra con cui la Russia è venuta da noi. E un ringraziamento speciale ai difensori dell'Ucraina. Auguro a tutti vittoria, pace e bene. Crediate nell'Ucraina, supereremo tutto". E' il messaggio inviato dal sindaco di Kiev, Vitalji Klicko attraverso il suo canale Telegram.