24 aprile 2022 a

a

a

Roma, 24 apr. (Adnkronos) - "Reddito di cittadinanza a 5 stelle per Grillo, firmato Conte. 300.000 euro annui, in cambio qualche idea e di non disturbare il manovratore. Un vero lavoro da garante direi". Lo scrive sui social il presidente di Italia viva Ettore Rosato.