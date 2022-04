Papa: 'confessore non 'torturi' fedeli ma ascolti e perdoni'**

24 aprile 2022 a

Città del Vaticano, 24 apr. - (Adnkronos) - I confessori devono ascoltare e perdonare e non 'torturare' i fedeli. Cosi' Papa Francesco nell'omelia della messa per la Domenica della Divina Misericordia. "Oggi e sempre nella Chiesa il perdono ci deve raggiungere così, attraverso l'umile bontà di un confessore misericordioso, che sa di non essere il detentore di qualche potere, ma un canale di misericordia, che riversa sugli altri il perdono di cui lui per primo ha beneficiato".

"E da qui - ha aggiunto il Papa a braccio - nasce quel perdonare tutto. Perché Dio perdona tutto. E sempre. Siamo noi a stancarci di chiedere perdono. Voi - ha continuato rivolgendosi ai 400 missionari della Misericordia presenti nella Basilica di San Pietro - dovete essere canali di questo perdono, non 'torturate' i fedeli ma ascoltare e perdonare e dare un buon consiglio in avanti".