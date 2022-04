Art.1: Speranza, 'passo avanti da Letta, ma non serve operazione politicista'**

24 aprile 2022 a

Roma, 24 apr. (Adnkronos) - Ieri Enrico Letta "ha sicuramente fatto un passo avanti importante. Quella frattura del '17-'18 è superata. Non è superata la frattura tra tutti noi, non solo il Pd, c'è un pezzo popolo che non crede più nella sinistra. Unirsi sì con coraggio e senza paura, ma per cambiare, perchè se non si cambia non prendiamo quelle persone che sono la vera frattura, altrimenti continueremo ad avere l'operaio che vota per la Le Pen". Lo ha affermato il segretario di Articolo uno, Roberto Speranza, concludendo il congresso del partito.

"Non è un'operazione politicista che ci serve. Non ce l'ha fatta il Pd e non ce l'abbiamo fatta noi a parlare di sinistra grande. È questo -ha concluso Speranza- lo spirito con cui mi voglio muovere. Dobbiamo cambiare la sinistra e giocare quella partita con tutto il coraggio che abbiamo".