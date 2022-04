24 aprile 2022 a

Roma, 24 apr. (Adnkronos) - "Ci vediamo domani a Milano per la festa dell'Italia, non la festa di una parte, non la festa di un pezzetto, ma la festa di tutti gli italiani, la festa del nostro Paese. Viva il 25 aprile". Così il segretario di Articolo uno, Roberto Speranza, ha chiuso il suo intervento conclusivo al congresso del partito, seguito dalle note di 'Bella ciao'.