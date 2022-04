25 aprile: Mattarella rende omaggio ad Altare patria, alle 11 ad Acerra

25 aprile 2022 a

Roma, 25 apr. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accompagnato dai rappresentanti delle istituzioni civili, militari e religiose, ha reso omaggio all'Altare della Patria in occasione delle celebrazioni per l'anniversario della Liberazione, con la deposizione di una corona d'alloro. Il Capo dello Stato alle 11 sarà ad Acerra, città profondamente segnata dai combattimenti e dalle rappresaglie delle truppe naziste, per la cerimonia ufficiale.