Meteo: Lombardia, ancora tempo incerto per l'intera settimana

Milano, 25 apr. (Adnkronos) - Tra oggi e domani sulla Lombardia nuvolosità irregolare e variabile con rovesci e piovaschi sparsi. Da mercoledì passaggio a condizioni più stabili: qualche addensamento a bassa quota in un contesto più soleggiato e senza precipitazioni. Possibile un aumento dell'instabilità nel fine settimana. Lo rende noto l'Arpa nel suo bollettino meteo regionale.

Domani martedì 26 aprile cielo ovunque e per la giornata nuvolosità irregolare e variabile. Precipitazioni: rovesci sparsi e intermittenti, in genere di debole intensità. Più probabili sulla pianura alla notte e primo mattino e dalla serata, sui rilievi nelle ore centrali. Neve oltre 2000 metri. Temperature minime in lieve o moderato aumento, massime in lieve calo. In pianura minime tra 10 e 13 gradi, massime tra 18 e 20 gradi. Venti: di direzione variabile e in genere deboli.