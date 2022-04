25 aprile 2022 a

Roma, 25 apr. (Adnkronos) - Al presidente del Consiglio, Mario Draghi, "ho mandato un messaggio di auguri per il 25 aprile, sappiamo per certo che sta benissimo, farà il tampone tra oggi e domani”. Lo ha affermato ai microfoni di 'Un giorno da pecora', su Radiouno Rai, Fausto Risini, sindaco di città della Pieve, dove il premier da lunedì scorso sta passando la quarantena per il contagio da Coronavirus.