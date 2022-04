25 aprile: De Petris, 'partigiani hanno combattuto per mondo di pace'

25 aprile 2022 a

Roma, 25 apr. (Adnkronos) - “Oggi ricordiamo e festeggiamo la riconquista della libertà e della democrazia nel nostro Paese, la Liberazione dall'invasore e dalla dittatura. Ma il significato della Resistenza va al di là di questo: il mondo per cui i partigiani hanno combattuto e spesso hanno sacrificato la vita è un mondo dove tensioni e conflitti si possano affrontare e risolvere senza ricorrere alle armi e alla guerra, un mondo di pace”. Lo afferma la capogruppo di Leu al Senato, Loredana De Petris.

“Oggi questo traguardo, che nel nostro Continente sembrava essere stato raggiunto, pare tornato lontanissimo dopo l'invasione dell'Ucraina a opera di Putin. Ma non dobbiamo arrenderci. Dobbiamo al contrario -aggiunge- fare il possibile perché le ragioni della pace, della diplomazia e del dialogo tornino ad affermarsi. Non c'è altro modo per onorare davvero la Resistenza e raccoglierne l'eredità”.