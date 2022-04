25 aprile: Renzi, 'Festa si colora con il giallo e blu dell'Ucraina'

25 aprile 2022 a

Roma, 25 apr. (Adnkronos) - Buon 25 aprile. Buona Festa della Liberazione a tutte e tutti. Viva la libertà e viva chi ha combattuto per restituircela. Un pensiero a chi oggi è costretto a fuggire dalle bombe, come accade ormai da due mesi in Ucraina, per responsabilità dell'aggressione russa. La Festa della Liberazione 2022 si colora doverosamente di giallo e blu, i colori di Kiyv. Dopo ciò che abbiamo visto in queste settimane, non potrebbe- e non dovrebbe- essere diversamente". Lo scrive sulla sua Enews Matteo Renzi.